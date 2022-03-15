Известный комментатор Дмитрий Губерниев не считает, что стоит переживать за судьбу футбольного клуба «Челси» и его владельца Романа Абрамовича.

Ранее появилась информация о введении санкций против российского бизнесмена. Все его активы в Великобритании были заморожены. Абрамович должен продать клуб до 31 мая, иначе он может быть признан банкротом.

«Никакого дела мне лично до Абрамовича нет. Нужно было обладать большей дальновидностью и продать пораньше клуб, как это сделал в свое время Прохоров с «Бруклином», и купить, например, футбольный клуб «Химки», королевский «Металлист» или ногинское «Знамя«, – цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Дмитрий добавил, что Абрамович знает, что делает. В стране и так много проблем, чтобы думать о судьбе российского бизнесмена.