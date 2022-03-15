Олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк рассказал о выступлении на ОИ-2022 в Пекине (Китай).

Фигурист рассказал, что ему было очень страшно выступать с короткой программой на Олимпиаде. Он понимал, что цвет медали зависит только от него.

«И вот я выхожу на старт, на короткую, и мне прям очень страшно. И прыжки были кривые, но я выходил их делать. Неважно, как: криво, косо, с помарками, но приземлять. И просто был счастлив, что мне это удалось«, – заявил Кондратюк в подкасте «Ход коньком».

Марк был рад, что у него получилось не подвести команду.

После короткой программы Кондратюк чувствовал себя спокойно. Он вернулся в отель около двух часов и пошел гулять и общаться с другими спортсменами.

Российским фигуристам пока не вручили медали за победу в командном турнире на Олимпийских играх из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой.