Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не отменять запрет УЕФА на участие российских команд в турнирах под эгидой организации.

«Верю в то, что в следующем сезоне наши клубы будут в еврокубках. Шансов практически нет никаких, но всем остальным тоже нужно верить. Ничего другого нам не остается«, – цитирует Колоскова «Чемпионат».

Почетный президент РФС назвал решение УЕФА политическим. Он считает, что его принимали под давлением.

Колосков ждал, что апелляция в Спортивный арбитражный суд будет отклонена. За 30 лет в международном футболе чиновник понял, что CAS не будет выступать против аргументов ФИФА и УЕФА.