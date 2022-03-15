Сегодня был оглашён состав сборной России на мартовские сборы. Изначально это должна была быть заявка на стыковой матч с Польшей и возможный финал, но не будем в очередной раз о грустном. После того, как матч был сорван, а сбор – нет, я предполагал, что Валерий Карпин пойдёт на эксперименты и сделает серию неожиданных приглашений, чтобы просто посмотреть игроков в деле. Однако в целом заявка не отличается от тех, что мы видели осенью: тот же костяк плюс пара новых имён, в большей степени для знакомства. Изучим состав поближе и оценим его.

Вратари: Матвей Сафонов, Антон Шунин*, Александр Селихов

* — курсивом выделены футболисты, впервые вызванные в сборную при Валерии Карпине

Очередная травма несчастного Гильерме поставила точку в вопросе выбора первого номера сборной. Матвей Сафонов будет основным голкипером, видимо, на ближайшие годы (было бы где сборной играть). Селихов – один из последних российских вратарей, которых штаб ещё не посмотрел в деле, а Антону Шунину, похоже, до конца карьеры уготована участь периодически всплывать в обойме сборной после непродолжительного забвения.

Защитники: Алексей Сутормин, Георгий Джикия, Максим Осипенко, Дмитрий Чистяков, Игорь Дивеев, Данил Круговой, Илья Самошников, Сергей Терехов, Кирилл Заика

В сборную вызван лишь один правый защитник «Зенита». По словам Валерия Карпина, Вячеслав Караваев просил не вызывать его из-за проблем с физической формой. Вместо него на сбор приглашён Кирилл Заика из «Сочи», единственный новичок в обороне. С учётом высокого места южан в таблице, вызов закономерный.

Левых защитников на сборе будет сразу три, и здесь без сюрпризов: Самошников и Терехов играли осенью, а Круговой в последнее время регулярно выходит в составе «Зенита». Можно заметить отсутствие на сборе Фёдора Кудряшова, но очевидно, это связано не с его автоголом в игре с Хорватией. Как не связано и с закрытием авиасообщения (с Турцией оно ещё работает). Очевидно, что нет смысла дёргать ветерана из-за границы ради неофициальной контрольной игры.

В центре обороны без сюрпризов: основной дуэт «ДД», знакомый Карпину Осипенко и внезапно ставший главным центральным защитником «Зенита» Чистяков.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Данил Глебов, Далер Кузяев, Алексей Ионов, Рифат Жемалетдинов, Зелимхан Бакаев, Антон Зиньковский, Арсен Захарян, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Владислав Сарвели

Сильнее всего из-за логистических проблем пострадала полузащита. Валерий Карпин не сможет на сборе рассчитывать на Дениса Черышева, Алексея Миранчука и Александра Головина. Без двух последних позицию «под нападающим» было решено усилить Владиславом Сарвели. Он оставался последним из группы атаки «Крыльев Советов», кто ещё не попадал в обойму сборной. Правда, Ежов и Зиньковский оставались лишь в расширенном составе, но сейчас последний всё же покажется на глаза Карпину.

Из-за нехватки центральных атакующих хавбеков на сбор вновь приглашена целая охапка фланговых игроков. Слева, помимо Зиньковского, могут сыграть Арсен Захарян (судя по его форме, сейчас это номер один на левый фланг) и Андрей Мостовой. Справа снова всё те же лица: опытный Ионов, сдавший Жемалетдинов и любимчик Карпина Бакаев.

В центре полузащиты всё в целом по-прежнему. Не вызван Зобнин из «Спартака», остальные удивления не вызывают. Кузяев, Баринов и Фомин – однозначно лучшие центрхавы России на сегодняшний день, Глебов – протеже Карпина по «Ростову».

Если в контрольном матче сборная будет использовать выдвинутого вперёд хавбека, то на поле, скорее всего, появится не Сарвели, а опытный Ерохин.

Нападающие: Фёдор Смолов, Антон Заболотный, Иван Сергеев

В нападении всё выглядит не очень радужно. Да, Смолов вновь обрёл себя после возвращения в родное «Динамо», но его сменщики сейчас выглядят не лучшим образом. У Сергеева не так много игровой практики в «Зените», а что заставляет уже второй тренерский штаб подряд так упорно вызывать Заболотного, можно только догадываться.

Впрочем, альтернатив нынешним форвардам сборной не так много. Гамид Агаларов после осеннего всплеска ушёл в тень, Артём Дзюба продолжает фарс «готов играть, но не вызывайте меня»… Немного удивляет отсутствие в сборной Дмитрия Полоза из «Ростова», который в гонке бомбардиров РПЛ сейчас делит третье место. Но тут уж Карпину точно виднее.

В любом случае, все эти вызовы пока выглядят лишь как попытка заполнить паузу. А летом, если санкции с российского футбола всё-таки снимут, уже начнётся полноценная подготовка к отбору на Евро-2024.