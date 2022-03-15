Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает незаслуженным введением санкций против российского бизнесмена Романа Абрамовича и запрет на скандирование его имени во время матчей «Челси».

«Как можно запрещать поддерживать собственную команду и человека, который по факту поднял клуб «Челси» со дна? Абрамович вложил в британский клуб столько денег и времени, что нужно иметь уважение к этому труду«, – цитирует Свищева «Матч ТВ».

Председатель комитета Госдумы добавил, что Роман Абрамович теперь сможет направить всю энергию на создание в России клуба высочайшего уровня. Опыт бизнесмена должен помочь спортивной индустрии в стране.

Ранее стало известно, что Абрамович хочет продать «Челси» за 4,8 миллиарда фунтов стерлингов.