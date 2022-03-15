Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Витор Перейра покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По информации источника, контракт был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Исполняющим обязанности главы департамента назначен бывший заместитель по вопросам реформы судейства Павел Каманцев. Его заместителем назначен Николай Иванов. Он будет проводить дебрифинги судей.

«Мы благодарны Витору за проделанную работу и профессиональное отношение к делу. При этом наши договоренности предполагают возможность возобновления сотрудничества в дальнейшем», – заявил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Перейра заявил, что надеется на реализацию плана развития, намеченного им. Витор надеется на взаимодействие с РФС в будущем.