Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о вылете россиянина Даниила Медведева с турнира в Индиан-Уэллсе и потере им звания первой ракетки мира.

Напомним, Медведев в третьем круге «Мастерса» уступил представителю Франции Гаэлю Монфису. Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 1:6.

Тарпищев считает, что поражение ничего не значит. Сейчас, по словам Президента ФТР, не нужно держаться за результат. Даниил сконцентрирован на занятиях, а не на результате.

«Сейчас Джокович автоматически переместится на место Медведева, но ведь Новак тоже не играет. Медведев вернет себе первое место после турнира в Майами – там ему нужно хорошо сыграть. Все это рабочие моменты», – цитирует Тарпищева «Чемпионат».