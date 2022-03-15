Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о составе участников Кубка Первого канала по фигурному катанию. Соревнования пройдут с 24 по 27 марта в Саранске.

В прыжковом турнире, который пройдет 24 марта, будут участвовать не только мужчины и женщины. Спортивные пары представят выбросы и подкруты.

Татьяна Тарасова рада, что дуэты будут соревноваться в прыжковом турнире. Она считает, что это добавит интереса турниру.

«Шикарный состав, потрясающий. Выступят лучшие из лучших. Считаю, что будет очень интересный турнир. С таким составом он по интересу зрителей может соперничать с чемпионатом мира«, – цитирует Тарасову ТАСС.

Кубок Первого канала пройдет на одной неделе с чемпионатом мира. Российские спортсмены пропускают международный турнир из-за санкций.