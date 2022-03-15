Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц, который ранее работал с «Вашингтон Кэпиталз», прокомментировал информацию о том, что капитану команды Александру Овечкину нужно забросить одну шайбу, чтобы обойти Яромира Ягра по голам в Национальной хоккейной лиге.

«Каждый раз, когда мы приезжаем и играем в Вашингтоне, Овечкин готовится как к очередной промежуточной отметке, и это фантастика. Я желаю ему всего наилучшего, но только не сегодня«, – цитирует Тротца репортер Том Гулитти в «Твиттере».

«Вашингтон» и «Айлендрес» встретятся в среду, 16 марта. Начало матча – в 2:00 по московскому времени.

Напомним, Овечкин догнал Ягра в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги, забросив 766-ю шайбу. Лидер рейтинга – Уэйн Гретцки (894 шайбы). Второе место занимает Горди Хоу (801).