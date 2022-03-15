На «Кэпитал Уан-Арене», где «Вашингтон Кэпиталз» играет домашние матчи, поставили счетчик голов российского форварда Александра Овечкина. Об этом в «Твиттере» рассказал журналист Том Гулитти.

Журналист разместил в социальной сети фотографию. Он подписал снимок: «Счетчик голов Овечкина в углу «Кэпитал Уан-Арены».

Напомним, 36-летний форвард догнал завершившего карьеру в Национальной хоккейной лиге Яромира Ягра по количеству заброшенных шайб за время выступления в НХЛ. Теперь хоккеисты делят третью строчку по этому показателю.

Первое место занимает Уэйн Гретцки (894 шайбы), второе – Горди Хоу (801).

В среду, 16 марта, «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а Овечкин получит очередной шанс обогнать соперника, забросив шайбу. .