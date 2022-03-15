Французский биатлонист Симон Дестье объявил о завершении карьеры в конце сезона. 30-летний спортсмен сообщил, что уйдёт из спорта после этапа Кубка мира в Осло.

«На этой неделе состоится мой последний этап Кубка мира. Мне пора уходить из биатлона», — написал Дестье в Инстаграме.

По словам спортсмена, сейчас он хочет посвятить себя семье и друзьям.

Дестье — олимпийский чемпион Пхёнчхана-2018 в смешанной эстафете, а также серебряный призёр Пекина-2022 в мужской эстафете. Также на его счету золото и два серебра на чемпионатах мира.

В текущем сезоне Дестье идёт седьмым в зачёте Кубка мира.