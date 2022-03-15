Нападающий Сильвестр Игбун покинул «Нижний Новгород», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник. 31-летний нигериец воспользовался разрешением ФИФА от 7 марта, позволяющим иностранным футболистам российских клубов приостанавливать действующие контракты и подписывать краткосрочные соглашения с другими командами сроком до 30 июня. Где продолжит карьеру Игбун, пока не сообщается.

Игбун перешёл в «Нижний Новгород» в феврале 2022 года, подписав контракт до 31 мая. Он стал футболистом нижегородцев на правах свободного агента после расторжения контракта с «Динамо».

В текущем сезоне Игбун провёл 10 матчей за «Динамо», а за «Нижний» успел сыграть в двух встречах в общей сложности примерно полчаса.

«Нижним Новгородом» руководит бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков.