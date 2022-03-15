Вратарь и капитан московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал свой вызов в сборную России на мартовские матчи. Голкипер впервые получил приглашение в национальную команду при Валерии Карпине.

«Очень рад вызову. Каждый спортсмен мечтает защищать цвета сборной своей страны, — приводит Телеграм-канал сборной России слова Шунина. — Мы понимаем, что не будем играть в официальных матчах. Жаль, был проделан большой путь до ЧМ. Все говорят, что спорт вне политики, но мы видим, что это не так»

Голкипер также сообщил, что уже пообщался с тренером вратарей Виталием Кафановым и очень хочет поработать с Валерием Карпиным.

Сборная России должна была в марте играть стыковые матчи за право участия в чемпионате мира, но была отстранена от всех международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.