Защитник «Сочи» Кирилл Заика рассказал, как воспринял первый в карьере вызов в сборную России. 29-летний футболист был приглашён в национальную команду на мартовские сборы.

«Когда объявили состав сборной, находился дома. О том, что я в списке, мне сказала жена: подошла, обняла, поцеловала, поздравила, — цитирует Заику телеграм-канал сборной России. — Такая счастливая была — как будто не меня, а её в сборную вызвали».

Заика напомнил, что его супруга сама играла за женскую сборную России, а он болел за неё, а сейчас «ситуация поменялась».

«Могу сказать, что жена — мой главный болельщик», — резюмировал футболист.

Сборная России должна была в марте играть стыковые матчи за право участия в чемпионате мира, но была отстранена от всех международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.