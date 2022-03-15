Стало известно, почему баскетболист Матеуш Понитка остался в «Зените». Как утверждает журналист Адам Романски в Твиттере, сине-бело-голубые потребовали от него выплатить крупный штраф за досрочное расторжение контракта. По его словам, речь шла о семизначной суммы.

При этом ФИБА отказалась признать право форварда на расторжение контракта без выплаты компенсации.

Напомним, что «Зенит» и другие российские клубы были исключены из Евролиги и других еврокубковых турниров в связи с санкциями.

По словам Романски, Понитка сам настроен покинуть Россию, но вынужден выполнять условия контракта.