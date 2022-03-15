Российская теннисистка Людмила Самсонова завершила борьбу на турнире в Индиан-Уэллсе. Выступая под 28-м номером «посева», Самсонова в четвёртом круге уступила представительнице Хорватии Петре Мартич — 6:7 (8:6), 4:6.

Матч длился 1 час 55 минут. В первом сете соперницы сделали по одному брейку, а во втором Самсонова проиграла одну свою подачу, не выиграв ни одной чужой.

Обе теннисистки сделали по пять подач навылет, на счету Самсоновой четыре двойных ошибки против трёх у соперницы.

Мартич в 1/4 финала встретится с 24-й «сеяной» Симоной Халеп.

В женской сетке турнира в Индиан-Уэллсе осталась одна представительница России Вероника Кудерметова. В четвёртом круге ей предстоит матч с Маркетой Вондроушовой из Чехии.