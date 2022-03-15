Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборных СССР, СНГ и России Андрей Канчельскис высказался по поводу возможности расширения российской премьер-лиги до 18 команд. По мнению ветерана, лигу, наоборот, стоит сократить.

«Не понимаю разговоров про расширение лиги. Кому это надо? — цитирует Sport24 Канчельскиса. — Кто будет содержать все эти команды? Ерунда какая-то. У нас что не сезон, то клуб на грани банкротства. После расширения таких будет штук пять».

Экс-футболист отметил, что сейчас регионам проблематично содержать футбольные клубы, а самим клубам будет трудно найти спонсоров. По его словам, лигу стоит сократить до 12 команд: это увеличит зрительский интерес и посещаемость стадионов.

В первом в истории розыгрыша чемпионата России в 1992 году играло 20 команд (поделённых на две группы). Год спустя лигу сократили до 18 команд, ещё через год — до 16. В 1996 году турнир снова был расширен до 18 команд, но уже в 1998-м было решено вернуться к 16 командам. С тех пор число клубов в высшем российском дивизионе не менялось.