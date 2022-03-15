Определились ещё два участника 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22. Ими стали «Бенфика» и «Атлетико», обыгравшие на выезде «Аякс» и «Манчестер Юнайтед» соответственно.

«Атлетико» выиграл у «МЮ» на «Олд Траффорд» со счётом 1:0. Единственный мяч провёл Ренан Лоди на 41-й минуте. В первой игре счёт был ничейный — 1:1, таким образом, мадридцы прошли в четвертьфинал с общим результатом 2:1.

«Бенфика» также обыграла «Аякс» в Амстердаме 1:0. Единственный мяч провёл Дарвин Нуньес на 77-й минуте. Первая игра завершилась вничью 2:2.

Ранее в четвертьфинал пробились «Бавария» (1:1, 7:1 с «Зальцбургом»), «Манчестер Сити» (5:0, 0:0 со «Спортингом»), «Ливерпуль» (2:0, 0:1 с «Интером») и «Реал» (0:1, 3:1 с «ПСЖ»).

Ещё два четвертьфиналиста определятся 16 марта в матчах «Лилль» — «Челси» (первая игра — 0:2) и «Ювентус» — «Вильярреал» (первая игра — 1:1).