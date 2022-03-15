Оглашён список участников Кубка Первого канала по фигурному катанию. Валерий Карпин определился с составом на мартовский сбор национальной команды России по футболу. Даниил Медведев упустил статус первой ракетки мира. Стали известны ещё два участника четвертьфинала Лиги чемпионов. Самые интересные новости спорта 16 марта – в дайджесте NVsport.

Медведев потеряет статус первой ракетки мира из-за неудачи на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев потеряет звание первой ракетки мира в ближайшее время.

Чиновник олимпийского комитета Норвегии уволился в знак протеста после отстранения россиян

Заместитель председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал объявил об уходе со своего поста, выразив несогласие с отстранением российских и белорусских спортсменов от международных стартов.

Озвучен состав сборной России по футболу на мартовские сборы

Тренерский штаб сборной России по футболу определился с составом национальной команды на учебно-тренировочные сборы в марте 2022 года.

Валиева, Туктамышева и Кондратюк выступят на Кубке Первого канала

Стали известны имена участников Кубка Первого канала. Соревнования пройдут с 24 по 27 марта в Саранске.

CAS не стал отменять решение УЕФА об отстранении команд из России от международных соревнований

Спортивный арбитражный суд (CAS) не стал отменять решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении команд из России от участия в международных турнирах под эгидой организации.

«Бенфика» и «Атлетико» прошли «Аякс» и «МЮ» в Лиге чемпионов

Определились ещё два участника 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22. Ими стали «Бенфика» и «Атлетико», обыгравшие на выезде «Аякс» и «Манчестер Юнайтед» соответственно.