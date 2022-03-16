В Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Матч завершился победой хозяев со счетом 4:3 по буллитам.

За «Вашингтон» в основное время забивали Энтони Манта, Аксель Юнссон-Фьелльбю и Александр Овечкин.

36-летний россиянин забросил 767 шайбу за карьеру в НХЛ и вышел на единоличное третье место в гонке снайперов, обогнав Яромира Ягра.

Еще один российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отличился двумя голевыми передачами в матче. Хоккеист продлил результативную серию (4+5) до 6 матчей.

В составе «Айлендерса» отличились Брок Нельсон, Кайл Палмьери и Андерс Ли. Последний сравнял счет и перевел игру в овертайм за две минуты до конца матча.

В дополнительное время победителя выявить не удалось, в серии буллитов победную шайбу забросил Манта.