В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу одержали хозяева площадки по буллитам со счетом 4:3.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился на 15-й минуте третьего периода. Россиянин вывел свою команду вперед, забросил третью шайбу «столичных». Для Овечкина этот гол стал 37-м в текущем сезоне.

Ассистировал Александру соотечественник – Евгений Кузнецов, который оформил ассистентский дубль в матче.

Таким образом, Овечкин обошел Яромира Ягра, с которым ранее делил третью строчку в списке лучших форвардов в истории Национальной хоккейной лиги. Теперь на счету россиянина 767 заброшенных шайб. Это на одну больше, чем у чешского форварда.

На втором месте с 801 шайбой идет Горди Хоу. На первом – Уэйн Гретцки (894 гола).