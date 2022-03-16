Российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории Национальной хоккейной лиги.

36-летний россиянин забросил 767-ю шайбу в карьере в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Этот гол позволил Овечкину обойти другого легендарного европейца – чешского форварда Яромира Ягра. Александр ушел в отрыв от соперника благодаря голу в ворота «Айлендерс». Ранее у обоих нападающих было по 766 шайб.

В основное и дополнительное время матча победителя выявить не удалось.»Вашингтон» в итоге обыграл «Айлендерс» по буллитам со счетом 4:3.

В списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги Овечкина обгоняют только два игрока – Горди Хоу с 801 шайбой и Уэйн Гретцки с 894 голами.