Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду превзошел достижение бывшего одноклубника по мадридскому «Реалу» – голкипера Икера Касильяса.

По информации Graconote Leve, размещенной в «Твиттере», 47-я минута ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» стала для Роналду 15 909-й в турнире. Касильяс отыграл на одну минуту меньше.

Добавим, что на счету Роналду в Лиге чемпионов 183 матча, у Касильяса – 177.

Первый матч команд завершился со счетом 1:1, во второй встрече сильнее оказались футболисты «Атлетико». Таким образом, мадридский клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, а «Манчестер Юнайтед» завершил свое выступление в турнире.

Действующим победителем соревнований является лондонский «Челси».