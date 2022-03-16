Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал об отношениях с одноклубником и соотечественником Евгением Кузнецовым.

Напомним, в среду, 16 марта, Александр Овечкин забросил 767-ю шайбу в НХЛ в с передачи Кузнецова и стал лучшим бомбардиром из Европы в истории Национальной хоккейной лиги, обойдя Яромира Ягра.

Для достижения рекорда Овечкину потребовалось 1256 матчей – это на 477 игр меньше, чем провел Ягр (1733).

«Наконец-то я попал на историческую фотографию» Я ассистировал и его 700-й шайбе, но он со мной тогда не сфотографировался«, – заявил Кузнецов пресс-службе «Вашингтона».

Александр рассказал, что Евгений давит на него. Он отдает на пустые ворота и оставляет за Овечкиным выходы один на один. Кузнецов хочет войти в историю, а сейчас вошел в нее, отдав ассист