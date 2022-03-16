В среду, 16 марта, российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Она стала 767-й для хоккеиста в НХЛ.

Таким образом, Овечкин обошел Яромира Ягра в списке лучших снайперов за всю историю лиги и вышел на единоличное третье место.

После матча с «Айлендерс» в онлайн-магазине «Вашингтона» в продаже появились футболки в честь Александра Овечкина. На них написано: «3rd all time scored. The GR8 chase». Это переводится, как «третий снайпер за все время в НХЛ. Великая погоня».

Александр стал лучшим европейским снайперов в истории Национальной хоккейной лиги, обойдя чеха Яромира Ягра. Теперь Овечкину нужно догнать североамериканцев. Горди Хоу занимает вторую строчку общего зачета с 801 шайбой, лидирует Уэйн Гретцки, забивгий 894 гола.