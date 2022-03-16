На Кубке СБР завершился большой масс-старт. В среду, 16 марта, биатлонисты пробежали гонку с четырьмя огневыми рубежами.

Соревнования выиграл представитель Белоруссии Никита Лобастов. Он не допустил ни одного промаха.

Вторым к финишу пришел Эдуард Латыпов, представляющий Башкортостан (+12,1). Россиянин допустил два промаха.

Тройку призеров замкнул Даниил Серохвостов, выступающий за Новосибирскую область и Алтайский край (+12,5). Биатлонист допустил два промаха.

В интервью после гонки Серохвостов рассказал, что пытался убежать от преследователей, но у него не хватило сил до финиша. Латыпов воспользовался этим и обогнал товарища по команде. Даниил смог достать Эдуарда перед финишной прямой, но проиграл борьбу за серебро.