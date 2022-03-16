Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о результатах масс-старта на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе.

Соревнования выиграл представитель Белоруссии Никита Лобастов. Эдуард Латыпов стал вторым, Даниил Серохвостов – третьим.

«Гонку оценю удовлетворительно. Да, мы опять все проиграли. Причин много на самом деле. Первое – ребята форму уже потеряли. Восстановить не успели, мало времени было. Второе – здесь проблема была с лыжами и смазками«, – заявил Каминский в эфире «Матч ТВ».

Тренер сборной России добавил, что неприятно проигрывать в домашней гонке, но перед биатлонистами не ставилась цель выиграть любой ценой. На данный момент, главное – хорошо выступить на чемпионате России в Тюмени.