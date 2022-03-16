Чемпион мира в составе сборной России и экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский высказался об игре форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Напомним, в среду, 17 марта, Овечкин забросил 767-ю шайбу в карьере и обогнал чешского форварда Яромира Ягра в снайперской гонке, став лучшим европейским бомбардиром НХЛ. Это произошло в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Для Овечкина это не предел. Саша же великий, а не Саша – третье место. Будем еще больше гордиться, когда станет первым. Я уверен, что он обгонит Гретцки и станет величайшим«, – цитирует Сушинского «Чемпионат».

На втором месте в общем зачете игроков НХЛ идет Горди Хоу с 801 шайбой. Лидер рейтинга – Уэйн Гретцки, забил 894 гола за карьеру.