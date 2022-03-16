«Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу команды Валерия Карпина.

«Рубин» попросил ЭСК РФС рассмотреть и разъяснить 13 судейских решений. В их числе – эпизод с неназначенным пенальти за игру рукой на 11-й минуте матча.

Также представители «Рубина» попросили дать оценку работе главного судьи матча Виталия Мешкова и всей бригаде арбитров. В клубе считают, что 13 ошибочный или спорных решений против одной из команд за матч достаточно, чтобы признать судейство неквалифицированным или предвзятым.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал работу Мешкова безобразием.