Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал выход Александра Овечкина на первое место в Европе по голам в Национальной хоккейной лиге.

«Не только я, думаю, но и все мы надеемся, что Саша обгонит Хоу уже в этом сезоне, но это не так просто, как кажется», – цитирует Жамнова Metaratings.

Главный тренер сборной России добавил, что у Овечкина есть потенциал. По мнению Жамнова, у Александра есть еще достаточное количество времени, чтобы побить все рекорды.

Напомним, в среду, 13 марта, Александр Овечкин забросил 767-ю шайбу в карьере. Это случилось в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Гол позволил российскому хоккеисту обойти легендарного Яромира Ягра в гонке снайперов НХЛ и выйти на единоличное третье место. Лучший снайпер за всю историю лиги – Уэйн Гретцки (894 гола), второе место занимает Горди Хоу (801).