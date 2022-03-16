Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился эмоциями от достижения российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Напомним, в среду, 13 марта, Овечкин вышел на личное третье место в гонке снайперов в истории Национальной хоккейной лиги.

«Рад за Сашу. Он большой молодец! Дай бог ему здоровья, сил, чтобы двигаться к первому месту. Человек знает, чего он хочет, стремится к этому», – цитирует Фетисова «Чемпионат».

Экс-хоккеист добавил, что к Овечкину можно испытывать только уважение. Фетисов пожелал российскому хоккеисту дальнейших успехов.

Овечкин поднялся на единоличное третье место в снайперской гонке Национальной хоккейной лиги, забив 767 голов. На втором месте идет Горди Хоу (801). Лидер соревнований – Уэйн Гретцки (894).