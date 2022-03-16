Международная федерация лыжного спорта (FIS) планирует договориться с Федерацией лыжного спорта России (ФЛГР) о выплате призовых для российских спортсменов. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу международной организации.

Напомним, после отстранения от международных соревнований из-за ситуации в Украине российские лыжники не смогли попасть на церемонию награждения в Фалун (Швеция).

По данным FIS, обладательница Большого хрустального глобуса текущего сезона Наталья Непряева заработала около 130 тысяч долларов призовых за сезон-2021/2022 на Кубке мира.

Александр Большунов, занявший второе место в общем зачете Кубка мира, должен получить около 80 тысяч.

«Мы свяжемся с Федерацией лыжного спорта России и спортсменами, чтобы найти решение«, – заявили в FIS.