Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер перешел в датский «Мидтьюлланн». Об этом сообщает пресс-служба датского клуба.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. В Дании открыли трансферное окно для того, чтобы клубы смогли подписать футболистов, приостановивших свои контракты в России.

Напомним, Дрейер перешел в «Рубин» летом 2021 года именно из «Мидтьюлланна». Контракт был рассчитан до лета 2026 года. Клуб из Казани заплатит за трансфер 7 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист сыграл в 23 матчах. Дрейер забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Напомним, ранее Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала правила временного трудоустройства и регистрации для футболистов из России, которые оказались в затруднительном положении из-за ситуации в Украине. Теперь легионеры могут приостанавливать договоры с клубами в одностороннем порядке.