Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала, что Виктория Сливко, одержавшая победу в мега-масс-старте на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе, бежала с ее палкой. Биатлонистка сломала свою.

Сама Миронова финишировала на четвертом месте.

«Да, я знаю, что Вика Сливко ехала с моей палкой. Она меня сейчас поблагодарила за нее. Рада, что ей дали мою палку, я вообще рада, что моя палка кому-то помогла сегодня«, – заявила Светлана в эфире телеканала «Матч ТВ».

Миронова добавила, что самое сложное для нее в гонке – стрельба из положения стоя. В мега-масс-старте она снова испытывала проблемы с ней. Однако Светлана рада, что к ней возвращается нужное функциональное состояние.

Биатлонистке понравился масс-старт на Кубке СБР. Она любит контактные гонки.