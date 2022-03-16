Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал ситуацию с недопуском российских биатлонистов до международных стартов и высказался об организации соревнований в России.

«Во времена Советского союза наши спортсмены не так много ездили за границу, а большинство стартов проводили на территории СССР. Они были настолько массовыми, конкурентными и серьезными, что даже человек, ставший чемпионом СССР, гарантированно претендовал на звание чемпиона мира«, – цитирует Васильева «Sports.ru».

Двукратный олимпийский чемпион добавил, что нужно повышать уровень российского биатлона. Стоит стремиться к тому, чтобы иностранцы могли выступать на соревнованиях в России.

Васильев считает, что на российских соревнованиях должен быть организован призовой фонд, чтобы спортсмены понимали, за что они бегают.