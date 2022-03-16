Полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович перешел в шведский «Юргорден». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Хакшабанович приостановил контракт с клубом из Казани до лета и сможет возобновить тренировки с «Рубином» после 30 июня.

Сеад Хакшабанович заключил контракт с «Рубином», перейдя в команду и шведского «Норчепинга» за 6,5 миллионов евро. Контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне полузащитник вышел на поле в 23 матчах, забил один гол и оформил четыре ассиста.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) создала новые правила временного трудоустройства и регистрации для спортсменов и тренеров из-за ситуации в Украине.

Ранее еще один полузащитник «Рубина» – Андерс Дрейер, перешел в «Мидтьюлланн» на тех же условиях.