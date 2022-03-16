Национальные команды России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах, проводимых под эгидой Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Информация об этом размещена на официальной странице организации в «Твиттере».

Однако шахматисты из России и Белоруссии смогут выступать в личных турнирах под флагом ФИДЕ.

«Думаю, решение, принятое ФИДЕ, является сбалансированным и справедливым. Мы следуем рекомендациям МОК и отстраняем российские и белорусские команды от всех турниров ФИДЕ«, – заявил генеральный директор организации Эмиль Сутовский.

Руководитель добавил, что игроки из России и Белоруссии не должны терять возможность выступать в личных турнирах. Поэтому теперь они могут играть под флагом ФИДЕ.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил рекомендации, согласно которым спортивные федерации не должны допускать спортсменов из России и Белоруссии до участия в соревнованиях из-за ситуации в Украине.