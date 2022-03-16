Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий разместил на личной странице в «Инстаграме» подборку спорных решений, которые были вынесены в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.

После встречи Слуцкий выступил с критикой в адрес бригады арбитров во главе с Виталием Мешковым. В среду, 16 марта, стало известно, что «Рубин» обратился с экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. Представители казанской команды попросили рассмотреть и разъяснить ряд судейских решений во встрече с «Ростовом».

«Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!» – написал Слуцкий на странице в «Инстаграме» и разместил подборку видео-фрагментов с нарушениями.

«Рубин» идет на десятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 25 очками. Лидер чемпионата России – «Зенит», набравший 45 баллов.