Бывший полузащитник «Зенита» и национальной команды Украины Ярослав Ракицкий может заиграть в чемпионате Греции. Об этом сообщает iapopsi.gr.

По данным источника, украинского футболиста хочет подписать афинский АЕК. Греческий клуб хочет усилить центр обороны при помощи Ракицкого.

В среду, 16 марта, стало известно о том, что в АЕК перешел польский полузащитник Гжежож Крыховяк. Он выступал за «Краснодар».

Ракицкий перешел в «Зенит» зимой 2019 года. В текущем сезоне украинец сыграл в 15 матчах чемпионата России, забил один гол и оформил четыре ассиста. В феврале 2022 года Ярослав объявил о расторжении контракта с «Зенитом» из-за ситуации в Украине.

За сборную Украины Ярослав провел 54 матча и поразил ворота соперника пять раз.