Каждое время года по-своему прекрасно. А все благодаря возможности активно, интересно, а главное, с пользой для здоровья проводить досуг. Если летом держать себя в прекрасной физической форме помогают пешие прогулки, бег или плавание, то зимой мы традиционно катаемся на коньках, лыжах или санях. Летними и зимними, как известно, бывают Олимпийские игры: в программу современных состязаний входит целый пул дисциплин. Но есть такие виды спорта, о которых мало кто знает, хотя они, несомненно, заслуживают внимания. Сегодня наш рассказ пойдет о тех из них, которые характерны для холодного и снежного времени года.

Снег из-под копыт

Представьте себе командную игру, в которой участники, сидя верхом на лошадях перемещают по полю мяч при помощи клюшки и стараются как можно большее количество раз забросить его в ворота противника. Да, это поло — забава, как говорят, популярная среди аристократов. А теперь представьте, что все это происходит… зимой. Это конное поло на снегу.

Этот вид спорта именно в холодное время года прославила Швейцария, когда в 1985 году провела первый чемпионат, состоявшийся на замерзшем озере города Санкт-Мориц. С тех пор конное поло на снегу привлекает поклонников со всего мира. Россия — не исключение.

«Конное поло на снегу — не самый популярный вид спорта. Но он действительно необычный и по-своему прекрасный», — говорит директор «Московского Поло Клуба» Михаил Родзянко. По его словам, в нашей стране в конное поло на снегу играют всего около полусотни человек. Но зато как.

«Несмотря на то, что в России этот вид спорта находится скорее на любительском уровне, за годы существования клубов для занятий (а у нас в стране их пока всего два) выросли игроки, которых с уверенностью можно назвать профессионалами в своем деле», — добавил эксперт.

Поло само по себе — многогранный вид спорта, в котором важны не только техника и умение играть в команде, но и навыки управления лошадью. Последнее, наверное, можно считать основой основ. Как катание на коньках в хоккее.

С 1900 по 1939 годы конное поло входило в программу летних Олимпийских игр. Зимний вариант на крупнейших международных комплексных спортивных соревнованиях, проводимых раз в четыре года, представлен не был.

«С одной стороны, зимней Олимпиаде не хватает зрелищных командных видов спорта, с другой, мало кто проводит полноценные зимние сезоны и ряд турниров, как у нас в «Московском Поло Клубе». Например, в Европе если кто-то и играет в конное поло на снегу, то всего неделю — ни там, ни в США клубы не действую круглогодично, а мы можем позволить себе играть и полноценно тренироваться как летом, так и зимой», — пояснил Михаил Родзянко.

С ветерком с горы

Еще один зимний вид спорта, который не относится к олимпийским (по крайней мере пока), однако стремительно развивается — скоростной спуск на коньках (или айс кросс даунхилл — ice cross downhill). Его создатели — австрийцы Даунхилл Штефан Айфшнайтер и Сигур Майхе, покорившие свою первую вершину в 2000 году в Стокгольме. Спустя десять лет гонки приобрели не только структуру, но и статус чемпионата мира. А суть заключается в том, чтобы преодолеть ледяную трассу с препятствиями и трамплинами со скоростью от 50 до 70 километров в час.

«Это, на мой взгляд, очень опасный вид спорта. Однажды мне довелось побывать там, откуда спускаются спортсмены. Признаюсь, мне было страшно. Думаю, серьезная ошибка может закончиться плохо. Хотя везде защита. В то же время количество людей, которое травмируется во время таких гонок, довольно маленькое. Конечно, ведь они тренируются», — рассказал президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.

Айс кросс действительно сопряжен с риском получения травм, ушибов и вывихов. Однако организаторы состязаний внимательно следят за состоянием гоночной трассы, а судьи — поведением участников. Что касается болельщиков, то их число, по словам эксперта, рекордное и сопоставимо, наверное, лишь с количеством фанатов автомобильных гонок.

Наиболее успешны в этом виде спорта, по мнению Александра Любимова, канадцы. Следом идут американцы, затем австрийцы. Однако несмотря на всю зрелищность и невероятную популярность погоня за олимпийским золотом скоростному спуску на коньках пока не светит. Может, это и не нужно. В конце концов, говорит историк спорта, айс кросс вполне самодостаточен.

Родственник керлинга

Знаете ли вы что-нибудь о таком командном виде спорта как айсшток? Его еще называют баварским керлингом. Разница по сравнению с классическим заключается в том, что играющие по очереди бросают на лед специальные снаряды, представляющие собой палку длиной 30 сантиметров, прикрепленную к скользящей поверхности.

Исторически родственник керлинга развивался в местностях с замерзающими водоемами в Германии, Австрии, Швейцарии и Люксембурге. Сейчас это не только способ проведения досуга. Айсшток дважды демонстрировался на зимних Олимпийских играх — в 1936 и 1964 годах. А в 2021-м МОК официально признал федерации по этому и еще пяти видам спорта. Впрочем, это не значит, что мы скоро увидим спортсменов, бросающих необычного вида снаряды на главном спортивном празднике мира.

«Айсшток популярен в определенных странах (Канада, Финляндия, Чехия, Швеция, США — прим. ред.). Но дело не в этом. Удивительно, но где-то не знают, что такое фигурное катание или шорт-трек, хотя они входят в олимпийскую семью. Чтобы стать таковыми, те или иные виды спорта должны соответствовать определенным критериям», — заключил Александр Любимов.

Бутсы на шипах

«Зимние виды спорта, которые входят в программу Олимпийских игр (их всего 7 против 28 летних), имеют общую характеристику — все они основаны на скольжении по воде, находящейся в состоянии снега или льда. В одних случаях это необходимо спортсменам для достижения скорости перемещения, в других — для движения снарядов», — объяснил заведующий кафедрой спортивного маркетинга Университета «Синергия» Андрей Малыгин.

По словам нашего собеседника, некоторые виды спорта со временем из летних перекочевали в зимние. Так случилось, например, с футболом, в который, оказывается, тоже играют на снегу.

Зимний футбол востребован, что логично, в странах с суровыми морозами и большим количеством соответствующих осадков. Однако сегодня это вовсе не забава, а активно развивающийся вид спорта, которому ежегодно посвящаются крупные международные турниры. Матчи проводятся на половине стандартного футбольного поля. Покрытие травяное, но снег должен скрывать 90% газона, при этом высота покрова не нормирована. Снегопад и температура -25 градусов Цельсия — абсолютно нормальные явления во время состязаний. Особое внимание уделяется экипировке. Под форму спортсменам рекомендуют надевать термобелье, на шею — шарф, на голову — шапку. При этом обувь стандартная — бутсы, тоже с шипами.

Опасно и зрелищно

Еще несколько необычных зимних видов спорта также едва ли когда-нибудь войдут в программу Олимпийских игр, считает Андрей Малыгин. Речь, например, о мотогонках на льду и им подобных: «Причина в том, что Олимпиада – это соревнования людей, а не моторов».

Тем временем ледовый спидвей – это скорость и опасность, лихие обгоны, умопомрачительное прохождение виражей и борьба до последнего поворота на мотоциклах. Поэтому неудивительно, что фанаты осаждают стадионы даже в лютый мороз.

Несмотря на то, что история этого вида спорта началась в Скандинавии, именно российская школа ледового спидвея считается сильнейшей в мире.

Конечно, представленное в этой статье доступно не каждому. Все эти виды спорта требуют, как минимум, сосредоточенности и терпения в оттачивании мастерства. Однако присутствие в жизни физической активности очень важно для поддержания крепкого здоровья. А начать можно и с малого, например, катания на велосипеде, роликах, скейте или коньках. Если хочется чего-то посерьезнее, то можно заняться, скажем, футболом или теннисом. Благо, в Петербурге для этого есть условия. А скоро делать все это можно будет в парке возле нового спортивно-досугового комплекса «СКА Арена». Объект, который помимо пространств для проведения различных соревнований включит в себя множество детских спортивных секций, появится в нашем городе в 2023 году.