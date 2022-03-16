Ирландский боец Конор Макгрегор может возобновить бои ближайшей осенью. Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт изданию Sun Sport.

«Если все будет идти по плану, то рассматриваем начало осени. Конора допустят к тренировкам, если восстановление ноги пойдет правильно. Скорее всего, тогда бой пройдет осенью«, – сказал Уайт.

Напомним, Конор Макгрегор восстанавливается от перелома ноги, который он получил в бою с Дастином Порье летом 2021 года.

8 марта стало известно, что Конор возобновил тренировки. Он разместил информацию об этом в своем «Инстаграме». Макгрегор заявил, что для победы ему нужен позитивный настрой, целеустремленность и труд. Боец пообещал стать лучше после возвращения.

Ирландский боец одержал 22 победы и потерпел 6 поражений в профессиональной карьере.