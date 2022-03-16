Российский бизнесмен Роман Абрамович, который является владельцем лондонского «Челси», передал контроль над фирмой Norma Investment деловому партнеру Дэвиду Давидовичу. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По информации источника, 24 февраля право собственности на компанию перешло Давидовичу. Напомним, в этот день началась спецоперация в Украине.

Ранее Forbes называл Давидовича «правой рукой Абрамовича». Близкий к партнеру источник подтвердил, что он получил контроль над Norma.

В начале марта власти Великобритании ввели санкции против Абрамовича из-за ситуации в Украине. Российский предприниматель ранее выставил «Челси» на продажу, но актив был заморожен. Абрамович планировал продать клуб за 4,6 миллиардов евро.