Футбольный клуб «Рубин» и главного тренера команды Леонида Слуцкого оштрафовали по итогам матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2). Эпизоды были рассмотрены на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

«Рубин» оштрафован на 50 тысяч рублей за бросание посторонних предметов на поле. К тому же клуб оштрафован на 20 тысяч рублей за выходы главного тренера Леонида Слуцкого за пределы технических зон. Сам Слуцкий оштрафован на 30 тысяч рублей«, – цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца «Чемпионат».

На следующем заседании КДК РФС будет рассмотрен эпизод с участием лица в атрибутике «Рубина» в подтрибунном помещении, которое оскорбляло помощника главного арбитра. Правда, идентифицировать это лицо не удалось.