Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что по итогам заседания комитета принято решение оштрафовать «Спартак» и главного тренера клуба Паоло Ваноли за нарушения в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«Спартак» оштрафовал на 100 тысяч рублей за выкрики болельщиками оскорбительных выражений. А также клубу запрещен допуск фанатов на сектора D122, D 123. Это наказание условно», – цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли оштрафовали на 30 тысяч рублей за выход из пределов технической зоны.

Также по итогам заседания был оштрафован главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Он несколько раз выходил за пределы технической зоны.