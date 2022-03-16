Российская фигуристка Дарья Усачева рассказала, что появится в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Спортсменка впервые выступит после восстановления от травмы.

В ноябре она неудачно приземлила флип на разминке одного из этапов Гран-при. У Усачевой был диагностирован «отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости».

Об участии в программе сообщила сама фигуристка, отвечая на вопрос подписчика в социальной сети. Он уточнил, смогут ли ее увидеть болельщики в этом сезоне.

«Да, например, в шоу Этери Георгиевны «Чемпионы на льду», — написала Усачева в Instagram.

Ближайшее выступление на Шоу Тутберидзе состоится в Минске (9 апреля). Далее прокаты пройдут в Москве, Красноярске, Самаре, Нижнем Новгороде и Ташкенте.