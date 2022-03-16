Полузащитник сборной Польши и экс-игрок «Краснодара» Гжегож Крыховяк прокомментировал трансфер в греческий АЕК. Он отметил, что у него в приоритете остается сохранение отличной формы и развитие карьеры в будущем.

Крыховяк воспользовался предложением ФИФА по приостановке контрактов для легионеров в РПЛ. Эти условия будут действовать до 30 июня 2022 года.

«После возникновения такой политической ситуации я приехал сюда, чтобы наслаждаться футболом. Я слышал много хорошего о местных болельщиках. Предложение АЕК было серьезным, и оно поступило быстро. Для меня было важно быстро начать играть», — приводятся слова Крыховяка на сайте клуба.

Польский хавбек пока не задумывался о возвращении в российский клуб. По его словам, обсуждать этот вариант рано.