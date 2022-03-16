Двукратный олимпийский чемпион, российский сноубордист Вик Уайлд допустил, что сможет поучаствовать в следующих Играх в 2026 году в Италии.

После бронзовой медали турнира в Пекине-2022 он сообщил о возможном завершении карьеры.

«Завершаю ли я карьеру? Точно не буду соревноваться с привычной периодичностью, выступать на всех этапах Кубка мира. Но если почувствую, что смогу быть конкурентоспособен, рассмотрю участие в следующих Играх», – приводит слова Уайлда издание «Большой спорт».

В ближайшее время спортсмен планирует заняться фрирайдом и другими новыми дисциплинами.

На прошедшей Олимпиаде Уайлд стал единственным российским сноубордистом, выигравшим медаль. В составе команды также выступали чемпионы мира Дмитрий Логинов и Софья Надыршина.