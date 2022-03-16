Швейцарец Марко Одерматт досрочно одержал общем зачете Кубка мира по горным лыжам в сезоне-2021/22. Он выиграл трофей за несколько гонок до окончания международного сезона.

Сегодня, 16 марта в Куршевеле (Франция) состоялись заезды спортсменов в скоростном спуске. Первым финишировал представитель Австрии Винсент Крихмайер, второе время показал сам Марко Одерматт. Он уступил победителю 0,34 секунды. Третьим стал его соотечественник Беат Фойц с проигрышем в 0,54 секунды.

Несмотря на поражение в этой дисциплине, Одерматт набрал достаточное количество очков, чтобы сохранить за собой первую строчку в общем зачете Кубка мира до 20 марта.

За текущий сезон швейцарец заработал 1459 баллов. Вторым по этому показателю стал норвежец Александр Омодт Кильде (874), третьим – участник той же команды Хенрик Кристофферсен (874).