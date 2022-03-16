Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пропустит предстоящий матч клуба в 1/8 Лиги Европы. Игрок не попал заявку на встречу с «Байером».

Команды выйдут «Бай-Арену» в Германии завтра, 17 марта. Начало запланировано на 20:45 по московскому времени.

Тренерский штаб, вероятно, не выбрал полузащитника из травмы приводящей мышцей правого бедра. Ранее агент футболиста объяснял непопадание в состав неудовлетворительным функциональным состоянием. По этой причине Миранчук не сыграл против «Дженоа» в 29-м туре Серии А.

Первая игра против «Байера» в Лиге Европы против «Байера» завершилась в пользу итальянского коллектива со счетом 3:2.

В этом сезоне Миранчук сыграл в 19 матчах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.