Игроки футбольного клуба «Краснодар» приняли предложение о пересмотре условий контрактов на фоне текущих финансовых проблем владельца Сергея Галицкого.

Отмечается, что трудности при оплате возникли из-за блокировки российских счетов в европейских банках. По информации Матч ТВ, спортсмены пошли навстречу руководству. Источник сообщает, что зарплата сократилась в два раза, у кого-то из игроков – в три. Срок восстановления предыдущих условий пока неизвестен.

Ранее из-за политической ситуации в мире клуб расстался с главным тренером Даниэлем Фарке. Все легионеры клуба также покинули его расположение, среди них – Вандерсон, Кайо, Эрик Ботхейм, Кристиан Рамирес, Джон Кордоба, Виктор Классон, Реми Кабелла и Гжегож Крыховяк.